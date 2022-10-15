Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Tıkız müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü

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