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İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

21.07.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni doğan bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde bugün doğan ve henüz adı konmayan erkek bebeğin, yapılan kontrollerinde kalbiyle ilgili rahatsızlığı tespit edildi.

Bunun üzerine bebek, gerekli işlemlerinin ardından 112 Hava Ambulansı ile İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin kardiyoloji servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
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