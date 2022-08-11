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İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

11.08.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, havuzun temizlemesi için kurulan vakumlu motora giden boruya el bileğini sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 5 yaşındaki Lidya Hızlı'nın sağ el bileğinin havuzdaki boruya sıkıştığını gören aile, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda görevli paramedikler tarafından ilk muayenesi yapılan küçük kızın kurtarılması için AKS 110 ve itfaiye ekiplerince havuzdaki suyun bir kısmını tahliye edildi.

Havuza giren itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması sırasında çocuğun zarar görmemesi için yüzüne ve vücudunun farklı yerlerine yastıklar koyarak tedbir aldı.

Ekipler, kırıcı matkap kullanarak çocuğun bileğini sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Hızlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

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