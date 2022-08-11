İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nda görevli paramedikler tarafından ilk muayenesi yapılan küçük kızın kurtarılması için AKS 110 ve itfaiye ekiplerince havuzdaki suyun bir kısmını tahliye edildi.

İzmir'de bileği havuzdaki boruya sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

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