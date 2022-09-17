YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

17.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Torbalı kozmetik

İzmir Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:25
Yatsı
20:42
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.