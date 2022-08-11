İzmir’in Uzunada Sahili'nde botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen, sualtı taarruz timlerince kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği belirtildi.
Aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu 47 düzensiz göçmenin, Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.
İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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