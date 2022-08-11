YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Uzunada Sahili'nde botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen, sualtı taarruz timlerince kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği belirtildi.

Aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu 47 düzensiz göçmenin, Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de botları kıyıya vuran 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
göçmen deniz

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.