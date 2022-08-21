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İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

21.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

İzmir'de fabrika yangınına müdahale edildi

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yangın

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