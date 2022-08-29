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  4. İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

29.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Karaburun, Seferihisar ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.E, S.T.H, T.K. ve U.G.G. gözaltına alındı, diğer iki zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada 13 cep telefonu, 11 sim kart, 17 hafıza kartı, 1 bilgisayar, 1 telsiz, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 13 mermi, 63 gram esrar, uyuşturucu içme aparatı, 3 tekne alım satım belgesi ile 24 bin 400 lira ve doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen operasyon

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