İzmir'de halat çözen balıkçılar av için mavi sulara açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni av sezonu için halat çözen balıkçılar denize açıldı.

Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende, ecdadın kanıyla, canıyla suladığı bu vatanın çok kıymetli olduğunu, bu toprakları vatan kılanların her türlü nimetiyle istifade edilmesini sağladığını ifade etti.

Deniz, toprak, orman gibi nimetlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Köşger, "Eğer imkanları en iyi şekilde değerlendiremiyorsak o zaman zengin toprakların fakir bekçileri olmaya devam ederiz. Balıkçıların yürüteceği faaliyet, balıkçılığın gelişmesi ve ülke geleceği açısından önem arz ediyor. Bu anlamda devletimiz, hükümetimiz balıkçılığı da her türlü destekliyor." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir'in 629 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, şehrin, balıkçılık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Daha önce şehirde bir tane bile balıkçı barınağı olmadığını ifade eden Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 proje arasında barınakların da bulunduğunu, bu tarihten itibaren İzmir'in balıkçı barınaklarını kazanmaya başladığını söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye Güzelbahçe'deki barınağa desteği nedeniyle teşekkür eden Kaya, "Ama aynı yaklaşımı Seferihisar'da göremedik. İnşallah Seferihisar Akarca'da da balıkçı barınağı yapma inadımızı sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise denizlerin korunmasının önemini vurgulayarak, koruma ve kaçak avcılıkla mücadele sayesinde denizlerin daha cömert olacağını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy birer konuşma yaparak av sezonunun bereketli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, denize bereket için çiçek bırakıldı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndaki 36 tekne, hazırlıklarının ardından siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.