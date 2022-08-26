İzmir'de hibe almaya hak kazanan 77 üreticiye makineleri dağıtıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında düzenlenen törende, 77 çiftçiye makine ve ekipmanları verildi.

Zafer Mahallesi'ndeki kongre ve düğün salonunda gerçekleşen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ağustos ayının zafer ayı olduğunu, Malazgirt Zaferi'nin de 951'inci yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Pandemi sürecinde tarım, hayvancılık, bitkisel üretimin kıymetinin daha çok anlaşıldığını aktaran Dağ, 2021 yılında 26 milyar dolarlık tarımsal üretimin 5 milyar dolarının İzmir ve çevresinden sağlandığını bildirdi.

Dağ, Ödemiş, Tire, Bergama, Menemen, Beydağ ve Kiraz'da 148 bin çiftçi ailenin olduğunu, AK Parti hükümeti olarak çiftçilere hem şehirde hem de bölgede katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Ödemiş'te hayvansal üretimin çok daha fazla olduğunu aktaran Dağ, "Hükümet olarak 2002 yılından bu yana desteklemeleri ciddi anlamda artırdık hala daha arttırmaya devam ediyoruz. 2021 yılında 26 milyar lira ayrılmıştı bütçeden 3 milyar daha ekleme yapıldı ve 30 milyar lira destekleme yapıldı. Buzağı desteklemesinden, yem desteklemesi, mazot desteklemesine kadar... Yaklaşık 11 yıldır 4 dönemdir bu bölgenin milletvekili olarak bir şekilde çözüm üretiyoruz." diye konuştu.

Dağ, tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda ve hayvancılıkta da girdi maliyetlerinin artışının farkında olduklarını bildirdi.

Hamza Dağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"2 yıldır takip ediyorum bölgemiz açısından kirazda, kestanede, patateste hangi alanda olursa olsun maliyetlerin artışı söz konusu olsa bile aynı zamanda hasılatta bir artış var, gelirde bir artış var. Bu sezon sonuna baktığımızda zeytine doğru gidiyoruz hem rekolte artışı hem de gelirin arttığını görüyoruz bu da bizi mutlu ediyor. Çiftçimiz kazandıkça çiftçimiz ürettikçe bizler bundan memnuniyet duyuyoruz. Ben bugün bu ekipmanları alacak olan arkadaşlara bol kazançlar diliyorum. Hem kendi keselerine hem de ülkenin kesesine katkıda bulunmalarını diliyorum."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tarım ve hayvancılığın özellikle küresel iklim kriziyle başlayan ve pandemiyle devam eden süreçte çok önemli bir aşama katettiğini vurguladı.

Türkiye'nin verimli topraklara sahip olduğunu aktaran Kırkpınar, "Rabbim bizlere çok güzel nimetler fayda etmiş. Devletimizin hibe olarak verdiği, desteklediği bu tarım aletlerini tarım sektörünün içinden gelen birisi olarak 20 yıl önce bizler sadece mecmualardan ve televizyonlardan görürdük ama şükürler olsun ki ülkemizin dört bir yanında hükümetimiz isteyen çiftçilerimize ulaştırıyor." dedi.

Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı.

Konuşmaların ardından çiftçilerle sözleşme imzalanarak, tarım makinesi ve ekipmanları teslim edildi.