İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Menemen'deki Novada Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı sergide Anadolu Ajansı foto muhabiri ve muhabirlerince çekilmiş 45 fotoğraf bulunuyor.
Sergiyi vatandaşlar ilgiyle gezdi.
İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi
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