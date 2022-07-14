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İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

14.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Menemen'deki Novada Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı sergide Anadolu Ajansı foto muhabiri ve muhabirlerince çekilmiş 45 fotoğraf bulunuyor.

Sergiyi vatandaşlar ilgiyle gezdi.

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

İzmir'de jandarmadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

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Anahtar Kelimeler:
fetö 15 temmuz sergi

İzmir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:52
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

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