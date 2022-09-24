YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

24.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İZMİR (AA) - İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı.

Bostanlı BOSPA Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetleri ve kente özgü değerlerin sergilendiği çeşitli stantlar açıldı.

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu tür etkinliklerin şehirleri tanıtma anlamında büyük bir görev ifa ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Dağ, İzmir'de Anadolu'nun değişik illerinden gelen birçok vatandaşın kardeşçe güzel bir hayat yaşadığını ifade etti.

Kahramanmaraş ile İzmir'in, tarihte çok farklı bir yeri olduğuna işaret eden Dağ, şunları kaydetti:

"Sütçü İmam ile Hasan Tahsin neredeyse tam karşı karşıya. Sütçü İmam Maraş'ta neyi ortaya koyduysa Hasan Tahsin de İzmir'de aynı şeyi ortaya koydu. 12 Şubat'ta Fransız'a karşı nasıl Maraşlılar gerekeni yaptı ve 1972-73'te İstiklal Madalyası'yla ödüllendirildiyse 9 Eylül'de İzmirliler, Egeliler, Yunan'a karşı aynı şeyi yaptı. Hamdolsun tarihimiz böyle güzelliklerle dolu, bu güzellikleri de bu şekilde ortaya koyuyoruz."

Dağ, Kahramanmaraş'ın gastronomi yönünden zengin bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tanıtım günlerinin, şehirler hakkında bilgi sahibi olmak ve onların kültürlerini tanımak için güzel bir fırsat olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Belediye Başkanı İlhami Bozan ise etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefa Narlı, protokol üyelerine hediye takdim etti.

Protokol üyeleri, daha sonra Kahramanmaraş'a özgü Maraş dondurmasını kesti, stantları gezdi.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel sanatçıların yer aldığı organizasyon, 26 Eylül'de bitecek.

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

İzmir'de Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:09
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:30
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.