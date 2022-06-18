İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bozköy Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İnsansız hava aracı da yangını havadan görüntüledi.
Bölgeye sevk edilen 11 arazöz ve 2 helikopterle yangına müdahale ediliyor.
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı
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