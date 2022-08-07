Savcılığın talebiyle farklı üniversitelerden bilim insanları ve arkeologların hazırlayacağı bilirkişi raporuyla eserin orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor.

İzmir'de polisin ele geçirdiği yaklaşık 11 bin 500 yıllık heykel uzmanları bekliyor

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