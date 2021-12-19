Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

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