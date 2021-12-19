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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

19.12.2021 06:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İZMİR (AA) - İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Kentte etkili olan rüzgar dolayısıyla Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç kökünden söküldü.

Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.

Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

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