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İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

14.07.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sağancı Mahallesi'ndeki süt tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek veriyor.

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

İzmir'de süt tesisinde yangın çıktı

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