İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı - Dikili kara yolu mevkisindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına önce İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz ile müdahale edildi.
Hava araçlarının ayrılmasının ardından müdahale karadan devam ediyor.
İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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