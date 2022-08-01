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İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

01.08.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı - Dikili kara yolu mevkisindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına önce İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz ile müdahale edildi.

Hava araçlarının ayrılmasının ardından müdahale karadan devam ediyor.

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
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