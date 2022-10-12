İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aralarında babasının da bulunduğu 3 kişiyi yaraladı. Alınan bilgiye göre, Muhittin Erenler Mahallesi 2179 Sokak'ta daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında D.B, M.Z.Ç. (19), Y.G. (25) ile arada kalan babası M.B'ye (59) silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu

İzmir'de tartıştığı gruba silahla ateş eden kişi arada kalan babasını da vurdu