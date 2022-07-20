İzmir'deki operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Çeşme, Menderes, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun'daki 20 farklı göçmen kaçaklığı olayına müdahale etti.

- Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

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