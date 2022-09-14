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İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

14.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, hayırseverler, AFAD çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Yardım tırları, Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

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Pakistan İzmir Valiliği

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