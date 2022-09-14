Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi.

İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

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