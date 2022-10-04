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  4. "İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

04.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ'ın "İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi, 8 Ekim'de Folkart Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçının İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında şehrin gündelik hayatını çektiği fotoğraflardan oluşan sergide, 15 bin kare fotoğraf arasından seçilen 100 eser sergilenecek.

Sergi için Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan albümde, sanatçının fotoğraflarıyla birlikte gazeteci-yazar Doğan Hızlan, sanat eleştirmeni Evrim Altuğ, şair-yazar Ahmet Telli, şair-yazar Hüseyin Ferhad ve şair-yazar Ünal Ersözlü'nün yazılarıyla ünlü şairlerin İzmir için yazılmış bazı şiirleri de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Güzel İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle sanatseverleri İzmir'i özel bir projeyle buluşturmak istedik. Fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, İzmir'i, kurtuluşunun 100'üncü yılında ölümsüzleştirerek tarihe anlamlı bir not bıraktı. Folkart Gallery olarak kentin bugününü geleceğe taşıyacak belgesel niteliğinde bir projeye imza attık. Emeği geçenleri kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Proje Direktörlüğünü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, 18 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

Çerkes Karadağ kimdir?

Karadağ, 1953'te Kağızman/Kars’ta doğdu, 1978'te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden mezun oldu. Çerkes Karadağ 1971'den bugüne kadar grafiker, reklam yönetmeni, yayımcı, tanıtım fotoğrafçısı ve Film Denetleme Kurulu üyesi olarak Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi’nde görev yaptı.

FOTOART isimli reklam ve tanıtım fotoğrafları atölyesini 1987'de kuran sanatçı, 1990'da Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP), “Artist of FIAP-(AFIAP)” unvanını aldı. 2000 yılında Çek Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası alan Çerkes Karadağ'ın çok sayıda ödülü ve kitapları bulunuyor.

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak

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