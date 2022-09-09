YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

09.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergahta yapılan Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

​​​​​​​Basmane Karakolu önünde başlayan Zafer Yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve gaziler de katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

- Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergahta yapılan Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yürüyüş kurtuluş tören zafer

İzmir Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:37
Yatsı
20:56
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.