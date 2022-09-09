İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve gaziler de katıldı.

- Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergahta yapılan Zafer Yürüyüşünde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı

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