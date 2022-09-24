İzmirli şehidin ismi Van'daki kütüphanede yaşatılacak

Van'ın Özalp ilçesindeki lisede oluşturulan kütüphaneye şehit asker Kerem Oğuz Erbay'ın ismi verildi.

İzmir'de yaşayan gönüllü üç genç, "Şehit Kütüphaneleri Projesi" kapsamında ilçedeki Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesinde kütüphane oluşturmaya karar verdi.

Okulun boş bir odasına raflar yerleştiren gönüllüler, kitaplarla doldurdukları kütüphaneye 2010'da Hatay'da şehit olan İzmirli asker Kerem Oğuz Erbay'ın adını verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kütüphanenin açılışında, vatan için canını feda eden şehitlere her zaman minnettar olduklarını söyledi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının çok kıymetli olduğunu belirten Nasır, "Sevgili öğrenciler, bu kütüphaneden her kitap aldığınızda, burada vakit geçirdiğinizde aynı zamanda şehidimizi de yad etmiş olacaksınız. Onun isminin Dönerdere Mahallesi'nde unutulmasına sizler engel olacaksınız." dedi.

Proje Genel Koordinatörü Ahmet Selim Pozan da proje kapsamında 29'uncu kütüphaneyi Özalp ilçesinde oluşturduklarını ifade etti.

Kütüphanenin kurulmasında Göztepe Spor Kulübü ve taraftarından destek aldıklarını anlatan Pozan, "Yaklaşık 2 bin kilometre öteden, ülkemizin bir ucundan diğer ucuna gelerek kütüphane kurmak bizleri çok mutlu etti. İlk defa bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Özalp halkına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin ağabeyi Onur Erbay da "Türkiye'nin en batısından en doğusuna böyle bir projenin içinde olmak beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. İnşallah bu kütüphane ve bu kitapları okuyan kardeşlerimiz vatanına, milletine hayırlı birer genç olurlar." diye konuştu.

Programa, İlçe Tabur Komutan Vekili Teğmen Eyüp Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Duran Vuranok, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızılkaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.