Bu zamana kadar İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan elde edilen 30 bin balık yavrusunun tekrar buraya bırakıldığına değinilen açıklamada, "Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde İzmit Körfezi'nden alınan anaç kalkan balığından yeni yavrular elde edildi. Suni ortamlarda üretilen kalkan balığı yavruları İzmit Körfezi'ne bırakılmak için gün sayıyor. Üretimi dünyada birkaç ülkede yapılabilen kalkan balığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde üretiliyor." ifadelerine yer verildi.

İzmit Körfezi'nden alınan anaç balıklardan 6 bin yavru elde edildi

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