Çetin, Vali Makas ve beraberindekilerle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesine geçerek burada Şube Başkanı Sabri Taş, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Valiliğe geçen Çetin, Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

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