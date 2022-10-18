Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Konya'da Japonya'yı tanıtan panolardan oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
Suzuki, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Konya Panorama Müzesi'nde düzenlenen "Japonya'yı Keşfetmek" sergisinin açılışında, sergiyi, ülkesini tanıtmak için hazırladıklarını söyledi.
Sergide Japon yemeklerini, yazısını ve şehirlerini tanıtan panoların yanı sıra geleneksel oyuncaklar da sergilendiğini aktaran Suzuki, "Kendinizi Japonya'ya daha yakın hissedeceksiniz." dedi.
Konuşmanın ardından Suzuki ile Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç serginin açılışını gerçekleştirdi.
Sergi, bir ay ücretsiz gezilebilecek.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Panorama Müzesi'ni gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Konya'da sergi açılışına katıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz