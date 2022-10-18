Sergide Japon yemeklerini, yazısını ve şehirlerini tanıtan panoların yanı sıra geleneksel oyuncaklar da sergilendiğini aktaran Suzuki, "Kendinizi Japonya'ya daha yakın hissedeceksiniz." dedi.

Suzuki, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Konya Panorama Müzesi'nde düzenlenen "Japonya'yı Keşfetmek" sergisinin açılışında, sergiyi, ülkesini tanıtmak için hazırladıklarını söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Konya'da sergi açılışına katıldı

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