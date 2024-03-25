Jennifer Lopez'in 60 milyon dolarlık lüks malikanesinin bahçesinde spor yaptı: "Yıllara meydan okuyor"

54 yaşındaki Jennifer Lopez'in, 60 milyon dolarlık lüks malikanesinin arka bahçesi görenleri büyüledi.
Oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2022 yılında yapılan bir törenle dünyaevine girmişti.
Ünlü isim son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Lopez, bu kez 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından lüks malikanesinin bahçesinde spor yaparken çektiği pozlarını paylaştı.
Şarkıcı spor yaptığı anları "Günlük sağlık dozu... Herkese mutlu pazarlar! Bu şekli seviyorum" notuyla paylaştı.
Hayranları ünlü isme beğeni ve yorum yağdırdı. Şarkıcıya "Hayatını yaşıyor", "İlham veren kraliçe", Evinin bahçesi muhteşem", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.