Jennifer Lopez yeni klibiyle sınırları zorladı! Twerk yaptı, kumlarda yuvarlandı

Aşk hayatı, filmleri ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez yine yaptı yapacağını. Jennifer Lopez yeni klibindeki iddialı halleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Son dönemde evliliğin ucundan dönen Lopez eski nişanlısına dönerek herkesi şoke etmişti. 17 yıl önce ayrılan Ben Affleck ve Lopez yeniden barışmış ve herkesi şoke etmişlerdi.

HER KARESİ OLAY OLDU

Yeni müzik videosu Cambio El Paso için kumda ve denizde verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çeken JLO olay oldu.

Elmas kaplamalı sütyen ve külota benzer kot şortuyla kumlarda yuvarlanan Lopez'in erotik klibi gündeme bomba gibi düştü. Kumun üzerinde twerk yapan JLO hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Yaşına rağmen sınırları zorlamayı seven Lopez twerk yaparken kıvrımlarını sergiledi ve danslarıyla büyük beğeni topladı.

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE Son günlerde gösteri dünyasında herkes onları konuşuyor. Yani tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden ünlü Lopez ve Ben Ben Affleck ilişkisi tam gaz devam ediyor.