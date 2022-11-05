Jesus suratına bile bakmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı kümede kalma mücadelesi veren ekibe gidiyor

Yeni sezona yoluna hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gümbür gümbür devam eden Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, ara transfer dönemine az bir süre kala, çalışmalarını hızlandırmış durumda.
Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un talimatları doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra, bazı isimleri de kadrodan göndermeye hazırlanırken, İtalya'dan konuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan haber kaynağı Il Secolo XIX'nın iddiasına göre; Fenerbahçe'nin 2021 yılında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadroya kattığı ve Jorge Jesus'un gelişiyle formaya hasret kalan 31 yaşındaki golcü Serdar Dursun'un yeni adresi Spezia olacak.
Haberde; Spezia'nın yeni menajeri Eduardo Macia'nın Internacional'in Amerikalı orta saha oyuncusu Johnny Cardoso ve Türk golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için temaslara başladığını yazdı.
Spezia, 20 takımlı Serie A'da 12 maçta 10 gol atabildi ve 9 puanla 16. sırada yer alırken bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan haberde, Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığının da altı çizildi.
Süper Lig'de de son 7 haftada sadece 2 dakika süre alabilen 31 yaşındaki Dursun sezon başında şans bulduğu 11 maçta 2 gol 2 asist üretti. Batshuayi, Pedro ve Joshua King transferlerinin ardından yedeğe düşen milli oyuncu, geçen sezon ligde 33 maçta 15 gol 4 asistle oynamıştı.
Hannover 96'da 2 yıl forma giyen ve burada artık spot ışıklarının altına giren Serdar Dursun, 2011 yılında dönemin başarılı Türk kulüplerinden Eskişehirspor ile sözleşme imzaladı.