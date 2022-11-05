Jesus suratına bile bakmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı kümede kalma mücadelesi veren ekibe gidiyor

Yeni sezona yoluna hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gümbür gümbür devam eden Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, ara transfer dönemine az bir süre kala, çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un talimatları doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra, bazı isimleri de kadrodan göndermeye hazırlanırken, İtalya'dan konuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.