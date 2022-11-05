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  4. Jesus suratına bile bakmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı kümede kalma mücadelesi veren ekibe gidiyor

Jesus suratına bile bakmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı kümede kalma mücadelesi veren ekibe gidiyor

05.11.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında takımın başına getirilen Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk şarkılarını hiç olmadığı kadar yüksek sesle söylüyor. Sarı-Lacivertliler'e yaptığı dokunuşlarla takımın bambaşka bir havaya bürünmesini sağlayan Portekizli hocanın vereceği talimatlara göre devre arası hamleleri yapılmaya hazırlanılırken, Sarı-Lacivertliler'in golcü ismi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona yoluna hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gümbür gümbür devam eden Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, ara transfer dönemine az bir süre kala, çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un talimatları doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra, bazı isimleri de kadrodan göndermeye hazırlanırken, İtalya'dan konuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YENİ ADRESİ: SPEZIA

YENİ ADRESİ: SPEZIA

İtalyan haber kaynağı Il Secolo XIX'nın iddiasına göre; Fenerbahçe'nin 2021 yılında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadroya kattığı ve Jorge Jesus'un gelişiyle formaya hasret kalan 31 yaşındaki golcü Serdar Dursun'un yeni adresi Spezia olacak.

Haberde; Spezia'nın yeni menajeri Eduardo Macia'nın Internacional'in Amerikalı orta saha oyuncusu Johnny Cardoso ve Türk golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için temaslara başladığını yazdı.

'KADROYA ALINMADI'

'KADROYA ALINMADI'

Spezia, 20 takımlı Serie A'da 12 maçta 10 gol atabildi ve 9 puanla 16. sırada yer alırken bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan haberde, Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığının da altı çizildi.

2 DAKİKA FORMA GİYDİ!

2 DAKİKA FORMA GİYDİ!

Süper Lig'de de son 7 haftada sadece 2 dakika süre alabilen 31 yaşındaki Dursun sezon başında şans bulduğu 11 maçta 2 gol 2 asist üretti. Batshuayi, Pedro ve Joshua King transferlerinin ardından yedeğe düşen milli oyuncu, geçen sezon ligde 33 maçta 15 gol 4 asistle oynamıştı.

JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ!

JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ!

Hannover 96'da 2 yıl forma giyen ve burada artık spot ışıklarının altına giren Serdar Dursun, 2011 yılında dönemin başarılı Türk kulüplerinden Eskişehirspor ile sözleşme imzaladı.

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