Jorge Jesus, Benfica'dan eski öğrencisini Fenerbahçe'ye istiyor! David Luiz için operasyon...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliğiyle başlasa da UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin ardından transfer edilen Gustavo Henrique ve Luan Peres'in gösterdikleri performanslar, taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Sarı - lacivertliler, yeni bir stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ STOPER

11 OYUNCU ALINDI Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, kadrosunu birçok isimle güçlendirmişti. Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, yeni isimler için için düğmeye bastı.

JESUS TALİMATI VERDİ Golcü ve stoper transferi yapacaklarını açıklayan Jesus, yönetime alınacak oyuncu için talimatı verdi.

DAVID LUIZ ATAĞI Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz ile ilgileniyor. Brezilya basınının haberine göre; Fenerbahçe, 35 yaşındaki yıldız stoper oyuncusu David Luiz'i gündemine aldı.

LAZIO DA İLGİLENİYOR Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz için nabız yokladı.