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Jorge Jesus, Benfica'dan eski öğrencisini Fenerbahçe'ye istiyor! David Luiz için operasyon...

12.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen ve Austria Wien ile eşleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrasında Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan sarı - lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bir stoper için daha harekete geçti. Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin David Luiz olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliğiyle başlasa da UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin ardından transfer edilen Gustavo Henrique ve Luan Peres'in gösterdikleri performanslar, taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Sarı - lacivertliler, yeni bir stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ STOPER

11 OYUNCU ALINDI

11 OYUNCU ALINDI
Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, kadrosunu birçok isimle güçlendirmişti. Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, yeni isimler için için düğmeye bastı.

JESUS TALİMATI VERDİ

JESUS TALİMATI VERDİ
Golcü ve stoper transferi yapacaklarını açıklayan Jesus, yönetime alınacak oyuncu için talimatı verdi.

DAVID LUIZ ATAĞI

DAVID LUIZ ATAĞI
Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz ile ilgileniyor. Brezilya basınının haberine göre; Fenerbahçe, 35 yaşındaki yıldız stoper oyuncusu David Luiz'i gündemine aldı.

LAZIO DA İLGİLENİYOR

LAZIO DA İLGİLENİYOR
Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz için nabız yokladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2022 Aralık ayında sona eriyor. David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı.
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