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Jorge Jesus bir kez daha kafaları karıştırdı! "Real Madrid'i çalıştırsaydım gitmek istemezdim"

27.03.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı Sarı-Lacivertliler'de gündemin ilk sırasına otururken, Portekizli teknik adam geleceğine dair verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve Sarı-Lacivertli ekipte oldukça başarılı bir grafik çizen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla birlikte sona ererken, tecrübeli hoca için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Portekiz basınında çıkan bir habere göre, Brezilya'nın efsane kalecilerinden Julio Cesar ile Jorge Jesus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. İsmi ülkesinin ekiplerinden Flamengo ile de anılan Jesus, konuyla ilgili "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" ifadelerini kullanmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Sport TV'ye, ayrılık iddiaları hakkında taraftarların kafasını karıştıran bir açıklamada daha bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"BREZİLYA'YI İSTEMEYEN VAR MI?" 

"BREZİLYA'YI İSTEMEYEN VAR MI?" 

Portekizli teknik adam,"Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KARAR VERECEĞİM..." 

"KARAR VERECEĞİM..." 

Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz" ifadeleriyle devam etti.

"REAL MADRID VE BARCELONA..." 

"REAL MADRID VE BARCELONA..." 

Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir" dedi.

"KULÜPLERİMİ BU ŞEKİLDE SEÇİYORUM" 

"KULÜPLERİMİ BU ŞEKİLDE SEÇİYORUM" 

Jesus, "Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam." şeklinde konuştu.

"MAYIS AYINDA GÖRECEĞİZ" 

"MAYIS AYINDA GÖRECEĞİZ" 

Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya ile de adı geçen 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz" dedi.

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