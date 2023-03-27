Jorge Jesus bir kez daha kafaları karıştırdı! "Real Madrid'i çalıştırsaydım gitmek istemezdim"

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve Sarı-Lacivertli ekipte oldukça başarılı bir grafik çizen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla birlikte sona ererken, tecrübeli hoca için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Portekiz basınında çıkan bir habere göre, Brezilya'nın efsane kalecilerinden Julio Cesar ile Jorge Jesus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. İsmi ülkesinin ekiplerinden Flamengo ile de anılan Jesus, konuyla ilgili "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" ifadelerini kullanmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Sport TV'ye, ayrılık iddiaları hakkında taraftarların kafasını karıştıran bir açıklamada daha bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI