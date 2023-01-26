Jorge Jesus ile formayı unutan Serdar Dursun'un yeni adresi herkesi şaşırttı! Fenerbahçe'den onay çıktı...

Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takıma katılacak isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olurken, Sarı-Lacivertliler'de Portekizli hocanın takımın başına gelmesiyle pek fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü Serdar Dursun için de beklenmedik bir karar geldi.
Jorge Jesus'un genel olarak yedek oturtmayı tercih ettiği ve forma şansı vermediği 31 yaşındaki oyuncu için birçok kulüp Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalarken, Fenerbahçe'nin geçen sezonki çıkışında önemli pay sahibi olan oyuncu için gelen bir teklif herkesi şaşırttı.
Bu sezon 10 maçta forma giyebilen ve takımına yalnızca 1 gol katkısı yapan Serdar Dursun içinp Belçika'nın Mechelen takımının talip olduğu ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; Belçika ekibinin 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve teklifini de yaptığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin gelen bu teklife teklife yeşil ışık yaktığı, Serdar Dursun'un da kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi. Belçika'da küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Mechelen, Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralamak adına Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
Bu sezon ligde 10 maça çıkan Serdar Dursun 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. 31 yaşındaki forvet 2021-22 sezonunda ise 33 maça çıkmış ve 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.