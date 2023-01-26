Jorge Jesus ile formayı unutan Serdar Dursun'un yeni adresi herkesi şaşırttı! Fenerbahçe'den onay çıktı...

Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takıma katılacak isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olurken, Sarı-Lacivertliler'de Portekizli hocanın takımın başına gelmesiyle pek fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü Serdar Dursun için de beklenmedik bir karar geldi.