Jorge Jesus'tan Beşiktaş ve Galatasaraylıları kızdıracak sözler! ''Küçük takımlar...''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Austria Wien maçının öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Willian Arao birlikte kameralar karşısına çıkan Jorge Jesus'un kullandığı ifadeler rakip takım taraftarlarını kızdırdı.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"KÜÇÜK TAKIMLAR HAFTADA 1 MAÇ YAPIYOR" Jorge Jesus: "Büyük takımsanız ligde şampiyon olmalı, Avrupa'da yer almalısınız. 'Küçük takımlar' haftada 1 maç yapıyor. Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan diğer takımların 3 günde bir maç oynamaya alışması gerek." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın sonrasında bu sene Avrupa'da yer almayan Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar bir hayli kızdı.

"GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ" Sarı-lacivertliler için Avrupa maçlarının önemli olduğunu söyleyen Jorge Jesus "Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık. Ama bu garanti değil. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Gruplara kalırsak eğer 4. torbadan katılacağız. Zamanla 1. torbada olmamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için bu maçlar çok önemli." dedi.

"PORTEKİZ'DE OLSA YABANCI SINIRI YOKTU" Yabancı sınırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Jesus "Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de olsa yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan daha rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha katkı verdiler. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar." açıklamasını yaptı.

"30 YILDIR TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPIYORUM" Futbola bakışı hakkında konuşan Portekizli teknik adam "Benim futbola bakış açıma göre; tek bir yol yoktur. Futbol diğer sporlar gibi çok gelişiyor. Takımlar maç içinde sürekli sistem değiştiriyor. Bunu futbolda anlayamayan hoca gelişemez, anlayamayan oyuncu ortalamanın üstüne çıkamaz. Her geçen gün sistemi kullanma durumumuz iyiye gidiyor. Teknik adamlar oyunculara göre birden fazla sistem belirler. 30 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Kendimi geliştiriyorum. Futbolda yaratıcılık çok önemli. Oyuncular da yetenekleriyle doğarlar, antrenman yaparak gelişirler. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Herkesin kendi metodu var. Ben de yaratıcı olmaya çalışıyorum. Rakipleri anlayıp takımı hazırlamaya çalışıyorum. Türkiye Ligi'nde bireysel olarak her takımda kaliteli oyuncular var." dedi.