'Jorge Jesus'u görünce dizlerinin bağı çözüldü, çocuğunu bıraktı!' Fenerbahçeli Gustavo Henrique'nin Portekizli çalıştırıcıya saygısı taraftarların beğenisini topladı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı - lacivertliler, galibiyetin ardından Kadıköy'de kendilerini desteklemeye gelen taraftarları selamlamak için orta alanda toplandı. O sırada dikkat çeken bir olay yaşandı...

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA DA OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan Ankragücü maçının ardından tüm takımı toplayarak taraftarları selamlamaya götürdü.

BATSHUAYI'Yİ AZARLADI

Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerini sarı - lacivertli taraftarlara götürdüğü esnada Michy Batshuayi'nin kenarda rakip takım futbolcusuyla sohbet ettiğini görmüş ve Belçikalı futbolcuyu takıma katılmadığı için azarlamıştı.

GUSTAVO SON ANDA FARK ETTİ

Başakşehir maçı sonrasında ise benzer bir senaryonun yaşanmasına ramak kala Gustavo Henrique durumu fark etti.

JESUS'U GÖRÜNCE ÇOCUĞUNU BIRAKTI

Maç sonunda orta alanda kucağında çocuğuyla galibiyeti kutlayan deneyimli savunma oyuncusu, Jorge Jesus'un kendisine doğru geldiğini görünce çocuğunu yere bıraktı ve alkış yapmaya başladı.

"HOCADAN KORKTU"

Sarı - lacivertli taraftarlar, Brezilyalı stoperin Jorge Jesus'a olan saygısını sosyal medyada övdü ve "Hocadan korkusuna çocuğunu indirdi", "Dizlerinin bağı çözüldü" ve "Jorge Jesus'un büyüklüğü şaka mı?" şeklinde esprili şekilde yorumlarda bulundu. İşte Gustavo'nun o anları...