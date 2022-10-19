'Jorge Jesus'un sanat eseri!' Fenerbahçe, Avrupa'yı sallıyor! Tek rakibi Manchester City...

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirilerek beyaz bir sayfa açılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elense de sezonun devamında Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken 2. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptan çıkmayı garantiledi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MANCHESTER CITY

SİSTEM VE ROTASYON Tarihinde ilk kez 4. maçlar sonunda Avrupa grubundan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem beğeni toplarken, Portekizli çalıştırıcı uyguladığı rotasyondan da büyük verim aldı.

İKİ İSİM HARİÇ KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL Altay Bayındır ve Attila Szalai haricinde hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmamasına rağmen sahada oynanan futbol ve alınan başarılı sonuçlar dikkat çekti.

KENDİ REKORUNU KIRDI Süper Lig'de oynadığı 9 maçın sonunda 28 gole ulaşan Fenerbahçe, bu alanda kendi rekorunu kırdı.

AVERAJI, 16 TAKIMDAN FAZLA Fenerbahçe’nin averajı (18) bile ligdeki 16 takımın attığı golden fazla... Maç başına 3.1 gol ortalaması tutturan Kanarya’ya en yakın takım olan Adana Demirspor'da ise bu rakam 2.1 olarak gerçekleşti.