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  4. 'Jorge Jesus'un sanat eseri!' Fenerbahçe, Avrupa'yı sallıyor! Tek rakibi Manchester City...

'Jorge Jesus'un sanat eseri!' Fenerbahçe, Avrupa'yı sallıyor! Tek rakibi Manchester City...

19.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 20 puanla lider Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde maç eksiği olmasına rağmen 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus fırtınası esiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı garantileyen sarı - lacivertliler, Süper Lig'deki gol ortalamasıyla da taraftarlarına parmak ısırttı. Maç başına 3.1 gol ortalaması tutturan Kanarya' Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında sadece Manchester City'nin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal ile yollar ayrılmış ve teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirilerek beyaz bir sayfa açılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elense de sezonun devamında Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken 2. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptan çıkmayı garantiledi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MANCHESTER CITY

SİSTEM VE ROTASYON

SİSTEM VE ROTASYON
Tarihinde ilk kez 4. maçlar sonunda Avrupa grubundan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem beğeni toplarken, Portekizli çalıştırıcı uyguladığı rotasyondan da büyük verim aldı.

İKİ İSİM HARİÇ KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL

İKİ İSİM HARİÇ KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL
Altay Bayındır ve Attila Szalai haricinde hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmamasına rağmen sahada oynanan futbol ve alınan başarılı sonuçlar dikkat çekti.

KENDİ REKORUNU KIRDI

KENDİ REKORUNU KIRDI
Süper Lig'de oynadığı 9 maçın sonunda 28 gole ulaşan Fenerbahçe, bu alanda kendi rekorunu kırdı.

AVERAJI, 16 TAKIMDAN FAZLA

AVERAJI, 16 TAKIMDAN FAZLA
Fenerbahçe’nin averajı (18) bile ligdeki 16 takımın attığı golden fazla... Maç başına 3.1 gol ortalaması tutturan Kanarya’ya en yakın takım olan Adana Demirspor'da ise bu rakam 2.1 olarak gerçekleşti.

BİR TEK MANCHESTER CITY...

BİR TEK MANCHESTER CITY...
Sarı - lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alındığında da gol ortalamasında sadece İngiltere Premier Lig'den Manchester City’nin (3.3) gerisinde kaldı.
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