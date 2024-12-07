SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Sosyal medya karıştı: "The Loser One!"

Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Sosyal medya karıştı: "The Loser One!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 21:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışında yara alan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözden kaçmadı. Kanarya, ligin 6. haftasında da Kadıköy'de Galatasaray'a boyun eğmişti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli taraftarlar yenilginin faturasını teknik direktörleri Jose Mourinho'ya kesti. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının derbi karneside dikkatleri çekti.

DERBİ KARNESİ DİKKAT ÇEKTİ

9ab72de6714e48e29bf817a1d959a623

Sezon başında göreve getirilen Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanından da puan çıkaramadı.

SADECE 2 PUAN TOPLAYABİLDİ

cf8d6d81-207a-434b-b7d9-ce1c73d06cca

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5'inde bulunan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

TARAFTAR JOSE MOURINHO'YA YÜKLENDİ

1731132648008-2

Sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarlar Mourinho'ya yüklendi. Chamberlain'in kaydettiği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan Portekizli çalıştırıcıya yüklendi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde 'Jose Mourinho' ismi gündeme oturdu.

İŞTE GELEN BAZI YORUMLAR...

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu: 'Özel adımlar atacağız'

'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu: 'Özel adımlar atacağız'

Fişe bakınca anlıyorsunuz! Yetkililer uyarıyor: 'Ödemeyin, şikayet edin'

Fişe bakınca anlıyorsunuz! Yetkililer uyarıyor: 'Ödemeyin, şikayet edin'

Mourinho'dan derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk hesabı!

Mourinho'dan derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk hesabı!

Sivas'ta olanlar oldu! Polis Osimhen'i son anda kurtardı

Sivas'ta olanlar oldu! Polis Osimhen'i son anda kurtardı

Nefes kesen mücadelede gülen taraf Beşiktaş oldu! Fenerbahçe'yi Chamberlain devirdi!

Nefes kesen mücadelede gülen taraf Beşiktaş oldu! Fenerbahçe'yi Chamberlain devirdi!

Herkes gol diye ayağa kalktı! Dolmabahçe'de inanılmaz an

Herkes gol diye ayağa kalktı! Dolmabahçe'de inanılmaz an

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.