Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Sosyal medya karıştı: "The Loser One!"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli taraftarlar yenilginin faturasını teknik direktörleri Jose Mourinho'ya kesti. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının derbi karneside dikkatleri çekti.

DERBİ KARNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında göreve getirilen Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanından da puan çıkaramadı.

SADECE 2 PUAN TOPLAYABİLDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5'inde bulunan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

TARAFTAR JOSE MOURINHO'YA YÜKLENDİ

Sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarlar Mourinho'ya yüklendi. Chamberlain'in kaydettiği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan Portekizli çalıştırıcıya yüklendi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde 'Jose Mourinho' ismi gündeme oturdu.