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Jose Mourinho'ya akılalmaz eleştiri! "Lig maçlarında göğüslerinin ucunu gösteren dandik tişört, Manchester United'a karşı takım elbise..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 13:45
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Fenerbahçe'nin Teknik Dİrektörü Jose Mourinho, oynattığı oyunun yanında dış görünüşüyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, bu kez de Mourinho'nun lig maçlarında giydiği kısa kollu tişörte göndermede bulundu. Dün oynanan Manchester United maçındaki kıyafetiyle kıyaslayan Serdar Ali Çelikler, Mourinho'nun Türkiye Ligi'ne hiçbir şekilde özenmediğini iddia etti.

Jose Mourinho'nun şimdi de dış görünüşü gündem oldu. Manchester United karşısında şık bir takımla saha kenarında duran Portekizli çalıştırıcının lig maçlarında giydiği kıyafetle farklı giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.

"JİLET GİBİ KIYAFET ÇÜNKÜ NEDEN? MANCHESTER UNİTED MAÇI O"

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Mourinho'nun Manchester United'a özendiğini iddia eden Çelikler, "Saç-sakal traşı olunmuş üstüne jilet gibi kıyafet çünkü neden Manchester United maçı o..." dedi.

"JOSE MOURINHO'NUN GÖĞÜSLERİNİN UCU GÖZÜKÜYOR! SAYGISIZCA"

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Lig maçlarında bu kadar özenli davranmadığını savunan Çelikler, "Samsun maçında ise göğüslerinin ucunu gösteren dandik gri tişört. Ben bu saygısızlığa rahatsız oluyorum… Tamam burası Premier Lig değil ama koskoca camia senin gözünün içine bakıyor. Ayıp." ifadelerini kullandı.

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MANCHESTER UNITED MAÇI

MANCHESTER UNITED MAÇI

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SERDAR ALİ ÇELİKLER'İN BAHSETTİĞİ TİŞÖRTLER
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Serdar Ali Çelikler fenerbahçe göğüs
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