Jose Mourinho'ya akılalmaz eleştiri! "Lig maçlarında göğüslerinin ucunu gösteren dandik tişört, Manchester United'a karşı takım elbise..."

Jose Mourinho'nun şimdi de dış görünüşü gündem oldu. Manchester United karşısında şık bir takımla saha kenarında duran Portekizli çalıştırıcının lig maçlarında giydiği kıyafetle farklı giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.

"JİLET GİBİ KIYAFET ÇÜNKÜ NEDEN? MANCHESTER UNİTED MAÇI O"

Mourinho'nun Manchester United'a özendiğini iddia eden Çelikler, "Saç-sakal traşı olunmuş üstüne jilet gibi kıyafet çünkü neden Manchester United maçı o..." dedi.

"JOSE MOURINHO'NUN GÖĞÜSLERİNİN UCU GÖZÜKÜYOR! SAYGISIZCA"

Lig maçlarında bu kadar özenli davranmadığını savunan Çelikler, "Samsun maçında ise göğüslerinin ucunu gösteren dandik gri tişört. Ben bu saygısızlığa rahatsız oluyorum… Tamam burası Premier Lig değil ama koskoca camia senin gözünün içine bakıyor. Ayıp." ifadelerini kullandı.