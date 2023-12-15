Julia Fox'tan şoke eden paylaşımlar! Çıplak kadınla sahnede yaptığı dans olay oldu

İtalyan-Amerikalı oyuncu Julia Fox, tanınırlığını bir dönem rap şarkıcısı Kanye West ile yaşadığı birliktelikle artırdı. Kim Kardashian'dan boşanan West'in birlikte görüldüğü ilk kişi Fox olmuştu.
32 yaşındaki Julia Fox son olarak, 45 yaşındaki Kanye West ile Julia Fox, ilişkisinde 'seks olmadığını' açıklayarak gündeme gelmişti.
Tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim PorbHub'un yılbaşı eğlencesine katıldı.
Gecede sahneye çıkan ve çıplak bir kadınla müstehcen danslar yapan Julia Fox o anları paylaşmaktan da çekinmeyince tepki çekti.