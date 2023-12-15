MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Julia Fox'tan şoke eden paylaşımlar! Çıplak kadınla sahnede yaptığı dans olay oldu

Julia Fox'tan şoke eden paylaşımlar! Çıplak kadınla sahnede yaptığı dans olay oldu

15.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile sadece bir buçuk ay süren ilişkisiyle tanınırlığı artan Julia Fox, pornografik paylaşımlarla bilinen bir sitenin davetine katıldı. Sahneye çıkıp çıplak bir kadınla müstehcen danslar eden ünlü isim herkesi şoke etti.

İtalyan-Amerikalı oyuncu Julia Fox, tanınırlığını bir dönem rap şarkıcısı Kanye West ile yaşadığı birliktelikle artırdı. Kim Kardashian'dan boşanan West'in birlikte görüldüğü ilk kişi Fox olmuştu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

MÜSTEHCEN DANS

32 yaşındaki Julia Fox son olarak, 45 yaşındaki Kanye West ile Julia Fox, ilişkisinde 'seks olmadığını' açıklayarak gündeme gelmişti.

Tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim PorbHub'un yılbaşı eğlencesine katıldı.

Gecede sahneye çıkan ve çıplak bir kadınla müstehcen danslar yapan Julia Fox o anları paylaşmaktan da çekinmeyince tepki çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Julia Fox Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

CHP'nin 10 şehirdeki adayları belli oldu! İşte 227 isimin yer aldığı tam liste

CHP'nin 10 şehirdeki adayları belli oldu! İşte 227 isimin yer aldığı tam liste

Sahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı vefat etti

Sahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı vefat etti

Son halini görenler tanımakta zorlandı! "Eski kocanıza mı özendiniz?"

Son halini görenler tanımakta zorlandı! "Eski kocanıza mı özendiniz?"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.