SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Kaan Ayhan'a asker selamı vermediği için tepki gösteren Merih Demiral, Suudi Arabistan skandalına ses çıkartmadı!

Kaan Ayhan'a asker selamı vermediği için tepki gösteren Merih Demiral, Suudi Arabistan skandalına ses çıkartmadı!

29.12.2023 23:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Atalanta'da Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Süper Kupa maçı öncesi yaşanan skandalların ardından Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı. Bu kararın ardından Türk sporcular ve takımlar Suudi Arabistan'a büyük tepki gösterdi. Merih Demiral'ın ise sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı...

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal sonrası birçok Türk oyuncu bu olaya sessiz kalmadı. Atatürk tişörtü ve pankartlarını saha içine almayan Suudi Arabistan hükümetinin bu hamlesine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tokat niteliğinde bir karşı cevap gelmişti. Takımlarımız maça çıkmayı reddederek ülkemize döndü.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK!

6b44106f16aa792e0633012dff8c1bb9

Bu olay sonrası Türk sporcular ve takımlarımız Suudi Arabistan'ın skandal tavrına tek yürek olup tepki gösterdi.

MERİH DEMİRAL SESSİZ KALDI

Screenshot_1

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Merih Demiral'ın bu skandala sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Milli Takımı'nda Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın gol sevincinde asker selamı yapmamasına çok kızan Merih Demiral, sahada çılgına dönmüştü. Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'da yaşanan olaya sessiz kalması, Türk taraftarların tepkisine yol açtı.

Canlı Skor

İŞTE BAZI YORUMLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Merih Demiral Kaan Ayhan al ahli fenerbahçe galatasaray süper kupa sezon erden kaan ay
En Çok Okunan Haberler
Maçtan 12 saat önce yazmıştı! Sosyal medyada gündem oldu

Maçtan 12 saat önce yazmıştı! Sosyal medyada gündem oldu

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçı iptal edildi!

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Değişimi olay oldu

"Acun Bey" sözüyle fenomen olmuştu! Değişimi olay oldu

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

Mehmet Büyükekşi için yolun sonu!

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.