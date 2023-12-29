Kaan Ayhan'a asker selamı vermediği için tepki gösteren Merih Demiral, Suudi Arabistan skandalına ses çıkartmadı!

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal sonrası birçok Türk oyuncu bu olaya sessiz kalmadı. Atatürk tişörtü ve pankartlarını saha içine almayan Suudi Arabistan hükümetinin bu hamlesine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tokat niteliğinde bir karşı cevap gelmişti. Takımlarımız maça çıkmayı reddederek ülkemize döndü.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK!

Bu olay sonrası Türk sporcular ve takımlarımız Suudi Arabistan'ın skandal tavrına tek yürek olup tepki gösterdi.

MERİH DEMİRAL SESSİZ KALDI

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Merih Demiral'ın bu skandala sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Milli Takımı'nda Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın gol sevincinde asker selamı yapmamasına çok kızan Merih Demiral, sahada çılgına dönmüştü. Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'da yaşanan olaya sessiz kalması, Türk taraftarların tepkisine yol açtı.

