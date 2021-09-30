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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri neler?

30.09.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çiçeği dolması, MasterChef'in yeni bölümü sonrası merak konusu oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda seyircilere gönderilecek yemeklerden biri olan sevilen tarifin malzemeleri de merak ediliyor. Peki kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

MasterChef'in yeni bölümü sonrası bugün yarışmacılardan istenen kabak çiçeği dolması merak ediliyor. Bugün gerçekleşen haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar yaptıkları yemekleri paket servis ile izleyicilere gönderdi. Peki yeni bölümde yapılan tariflerden kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabak çiçeği dolması ya da çiçek dolması olarak bilinen bu lezzet; Türk, Yunan ve Kıbrıs mutfaklarında tüketilen ve kabak çiçeklerinin doldurulması ile hazırlanan bir dolma çeşididir. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılarından kabak çiçeği dolması yapılması istendi.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ NELER?

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ NELER?
25-20 adet kabak çiçeği 2 adet kuru soğan 1 çay bardağı zeytinyağı 1 adet domates Dereotu (bir demetin üçte biri kadar) 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber 1.5 su bardağı pirinç Yarım bardak sıcak su

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ...
Öncelikle kuru soğanları küp küp doğrayın. Ortadan bölünen ve uç kısımları alınmış domatesleri ince kısımla rendeleyin. Elinizde bulunan dereotu yapraklarını ipince olacak şekilde kıyın. Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında yer alan yeşil kısımları yapraklara zarar vermemeye dikkat ederek çıkartın. Ardından yapraklara zarar vermeden, çiçeklerin içerisindeki sarı kısımları alın. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencereye dökün ve yağınız ısınınca kuru soğanları bu yağda renk alana kadar kavurun. Pirinçleri iyice yıkayın ve soğanlarla kavurmaya devam edin. Rendelenmiş olan domateslerle birlikte karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ekleyerek düşük ateşte suyu çekilene dek karıştırarak pişirin.
Sonrasında sosun oturması için kısa bir süre dinlendirin ve sonra kıyılmış dereotunu ekleyip iyice karıştırarak harmanlayın. Hazırlamış olduğunuz dolma harcını çiçeklerin iç kısmına azar azar, çiçekleri zedelemeyecek seviyede doldurun. Çiçekleri, üstten içe doğru dikkatlice katlayıp katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye dizin. Kalan zeytinyağını tenceredeki dolmaların üzerlerinde gezdirip, dolmaların yarısına gelecek şekilde ılık su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve kabak çiçeği dolmanızı kısık ateşte 30 dakika civarı pişirin. Dileğinize göre limon dilimleriyle beraber ılık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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