Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri neler?

Sevilerek tüketilen kadınbudu köftede diğer köftelerden farklı olarak pirinç yer alıyor. Kadınbudu köfteyi hazırlarken pirinçleri ortalama 15 dakika haşlamanız yeterlidir. Daha fazla haşlarsanız köftenin tadı değişebilir. Kıymaları unlarsanız köfteler daha leziz olur. İşte kadınbudu köfte malzemeleri ve tarifi...

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ

Kadınbudu için: * 500 gram orta yağlı kıyma * ½ su bardağı haşlanmış pirinç * 1 adet yumurta * ½ su bardağı un * 1 adet kuru soğan * 1,5 çay kaşığı tuz * 1,5 çay kaşığı karabiber * 2 diş sarımsak * 1,5 çay kaşığı kimyon

Köfteleri kızartmak için: * 1 su bardağı ayçiçek yağı * 2 adet yumurta (çırpılmış) * 1 su bardağı galeta unu

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR? 1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana dek kaynatın. Ancak fazla yumuşamamasına özen gösterin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları ilave edip kavurma işlemini sürdürün.

Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Kıymalar pişince ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sonrasında geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.