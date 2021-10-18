Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri neler?

Sevilerek tüketilen kadınbudu köftede diğer köftelerden farklı olarak pirinç yer alıyor. Kadınbudu köfteyi hazırlarken pirinçleri ortalama 15 dakika haşlamanız yeterlidir. Daha fazla haşlarsanız köftenin tadı değişebilir. Kıymaları unlarsanız köfteler daha leziz olur. İşte kadınbudu köfte malzemeleri ve tarifi...
KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ
Kadınbudu için:
* 500 gram orta yağlı kıyma
* ½ su bardağı haşlanmış pirinç
* 1 adet yumurta
* ½ su bardağı un
* 1 adet kuru soğan
* 1,5 çay kaşığı tuz
* 1,5 çay kaşığı karabiber
* 2 diş sarımsak
* 1,5 çay kaşığı kimyon
Köfteleri kızartmak için:
* 1 su bardağı ayçiçek yağı
* 2 adet yumurta (çırpılmış)
* 1 su bardağı galeta unu
KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?
1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana dek kaynatın. Ancak fazla yumuşamamasına özen gösterin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları ilave edip kavurma işlemini sürdürün.
Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Kıymalar pişince ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sonrasında geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.
Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 30 dakika buzdolabında bekletin. Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin. Şekil almış köfteleri önce galeta ununa, ardından yumurtaya batırıp kızgın yağda kızartın. Püre ve sotelenmiş sebzeler ile servis edebilirsiniz.
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