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Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

08.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem: - "Biraz pahalı bir ürün olduğu için genelde alım gücü yüksek ülkelere ihraç ediliyor. ABD, İngiltere ve AB ülkeleri tercih ediyor"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Demirci ilçesinde kadınların evlerindeki tezgahlarda dokuduğu halılar, 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Demirci'de, gerek ilçe merkezi gerekse kırsal mahallelerde hemen her evde dokuma tezgahı bulunuyor.

Yaz mevsiminde daha çok tarla ve bahçelerde çalışan kadınlar, soğuk kış günlerini ise evlerinde halı dokuyarak geçiriyor. Günün belirli saatlerinde tezgahların başına geçen kadınlar, ilmek ilmek işledikleri halılar ile hem para kazanıyor hem de ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine, ilçede el halısı dokumacılığında tarihten gelen güçlü bir altyapı bulunduğunu belirterek, kırsal mahallelerde hemen hemen her evde bulunan tezgahlarla ciddi bir istihdam sağlandığını söyledi.

El dokuma halılarının ilçe ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çeken Kelem, "Bu halılarla yaklaşık 2 milyon dolar yıllık ihracattan bahsedebiliriz. Demirci için bu güçlü bir ekonomik getiridir. Biraz pahalı bir ürün olduğu için genelde alım gücü yüksek ülkelere ihraç ediliyor. ABD, İngiltere ve AB ülkeleri tercih ediyor. İhracatın yanı sıra Kapadokya, Sultanahmet ve Kapalıçarşı gibi turistik yerlerde yapılan perakende satışlarla da dolaylı ihracat yapılıyor." dedi.

- "Her düğümde alın teri var"

Kelem, geleneksel motiflerin yanında siparişe göre farklı motiflerin de halılarda kullanıldığını, el dokuma halıların makinada dokunanlara göre 10 kat daha değerli olduğunu kaydetti.

60 yaşındaki Ayşe Akyol da 15 yaşından bu yana halı dokuduğunu ve evlerinin geçimini, çocuklarının eğitimini dokumadan kazandığı parayla karşıladığını anlattı.

Dokumacılığın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Akyol, "Halı dokuma bize çok şey öğretti, para kazandık, çocuklarımıza destek olduk. Allah bereket versin. " diye konuştu.

Pakize Türkmen ise genelde yurt dışı ağırlıklı çalıştıklarını aktararak, "Her düğümde bir alın teri var, günde 6 bin ilmek atıyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

- Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem: - "Biraz pahalı bir ürün olduğu için genelde alım gücü yüksek ülkelere ihraç ediliyor. ABD, İngiltere ve AB ülkeleri tercih ediyor"

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

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