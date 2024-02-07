Kadir İnanır'ın son halini görenler "Hâlâ çok yakışıklısınız" deyince...

Sinema kariyerine 1968 yapımı 'Yedi Adım Sonra' filmiyle adım atan 74 yaşındaki Kadir İnanır Bebek'te objektiflere yansıdı.
Usta oyuncu Kadir İnanır, Yılanların Öcü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan ve Kara Gözlüm gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Usta oyuncu son olarak Bebek'te sokakta yürürken görüntülendi. İnanır, yürüdüğü esnada yoldan geçen araçların korna çalarak usta oyuncuya selam vermesi dikkat çekti.
Milliyet'in haberine göre biir hayranının 'Hâlâ çok yakışıklısınız' iltifatına İnanır'ın "Teşekkürler, sizlerin sevgisi sayesinde" diyerek karşılık vermesi tebessüm ettirdi.
Aslen Fatsalı olan Kadir İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Ardından Marmara Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.
1967 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen sinema artisti yarışmasına katılarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süre fotomodellik yapan usta oyuncu, 1970 yapımı Atıf Yılmaz filmi Kara Gozlüm ile başrol oyunculuğunu deneyimledi.