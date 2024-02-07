Kadir İnanır'ın son halini görenler "Hâlâ çok yakışıklısınız" deyince...

1967 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen sinema artisti yarışmasına katılarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süre fotomodellik yapan usta oyuncu, 1970 yapımı Atıf Yılmaz filmi Kara Gozlüm ile başrol oyunculuğunu deneyimledi.