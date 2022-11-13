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''Kafalarını kuma gömecekler'' Maç sonrası spor yazarlarından Galatasaray'a övgüler...

13.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. 7-0'lık galibiyeti beklemeyen spor kamuoyu büyük şaşkınlık yaşadı. Bu galibiyetle birlikte Dünya Kupası arasına moralli giren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin arkasında zirve takibini sürdürdü.

Başakşehir'i 7 golle geçen Galatasaray'da bayram havası var. Karşılaşma sonrası spor yazarları da sarı-kırmızılıları adeta öve öve bitiremedi. Üst düzey bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesi moral depolandı.

İŞTE YAZAR YORUMLARI...

LEVENT TÜZEMEN-FOTOMAÇ

LEVENT TÜZEMEN-FOTOMAÇ

"KAFALARINI KUMA GÖMECEKLER"

"Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı. Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Raschia ile hücuma hızlı taşıdı. Başakşehir Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı. Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız. 1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak. 2-Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar maalesef kafalarını kuma gömecekler."

NİHAT KAHVECİ

NİHAT KAHVECİ

"GUTI DE ŞAŞIRMIŞTIR"

Bireysel olarak inanılmaz performanslar gördük. Oyuna girenlerin katkısı ayrı. 88'den sonra 7. golden sonra bile baskı gördük. İnanılmaz şeyler izledik. Beşiktaş maçındaki 90 dakika ve bu maçtaki oyundan taraftar inanılmaz memnun. Mecburi şimdi ara var. Okan hoca için siyah veya beyaz gibi sezon başıyla geldikleri nokta Galatasaray'ın aldığı oyunculara isim olarak zaten bir şey demiyorduk ama bugün kendilerini gösterdiler. Icardı neden ben Inter'de oynadım, PSG gördüm o kadar dedirtti, Beşiktaş maçı ve sonrasında bu maçta. Twitter'da Guti neden TT'ye girdi Icardi'nin asistini görünce anlayacak, Guti de şaşırmıştır şimdi."

AHMET ÇAKAR-SABAH

AHMET ÇAKAR-SABAH

"KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR"

"Medipol Başakşehir galibiyetinden sonra 'Ben geri döndüm' mesajını verdi. Aslında hiç kimsenin karşılaşma öncesi aklına gelemeyecek bir skor ortaya çıktı. Bunun çok basit bir nedeni var… Sarı-kırmızılı tüm oyuncuların mükemmel, Başakşehirlilerin ise belki de tarihinin en kötü performansını ortaya koyması. Dünya Kupası sonrası lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe favoriydi ama sadece puan farkının kapanmasından dolayı değil Galatasaray'ın performansının yükselmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar da en az sarı-lacivertliler kadar favori izlenimi veriyor."

ERMAN TOROĞLU-FOTOMAÇ

ERMAN TOROĞLU-FOTOMAÇ

"YARDIMLAŞMA ÜST DÜZEYDİ

"Medipol Başakşehir karşısında bu sezonun en iyi Galatasaray'ı vardı sahada. Sarı-kırmızılıların zaten bireysel olarak iyi bir kadroları var. Ama henüz takım olmamışlardı. Bu maçta takım olma rüştünü de ispat ettiler. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti onları daha da kamçılamış. Her şeyiyle Galatasaray iyi futbol oynadı. Takımda sırıtan bir oyuncu yoktu. Yardımlaşma üst düzeydi."

RIDVAN DİLMEN

RIDVAN DİLMEN

"DÖVERDİK HERHALDE ONU"

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce birisi gelse dese ki skorlar böyle böyle olacak diye, döverdik herhalde onu. Galatasaray'a karşıyı bırak 11'e 11 bitmiş maç ve Başakşehir 7 gol yemiş. Acayip şeyler oldu. Galatasaray'ın sezon başı oynadığı futbolu düşünelim ve son 3 maçını düşünelim. İyi kadro ve iyi teknik direktör geldi bu takımın başına. Okan hoca çok çok mutludur. Beşiktaş'la oynayıp arkasında Başakşehir'e karşı 6 puanını alıyorsun. Üzerinden büyük bir yük kalktı. İnsanlar her şeyden ders almalı, Emre hoca için de geçerli. En net 11'inle çıkman lazım böyle maçlara. Rotasyonda kararsız kaldığını görüyorum Emre hocanın."

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Başakşehir galatasaray

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