''Kafalarını kuma gömecekler'' Maç sonrası spor yazarlarından Galatasaray'a övgüler...

NİHAT KAHVECİ

"GUTI DE ŞAŞIRMIŞTIR"



Bireysel olarak inanılmaz performanslar gördük. Oyuna girenlerin katkısı ayrı. 88'den sonra 7. golden sonra bile baskı gördük. İnanılmaz şeyler izledik. Beşiktaş maçındaki 90 dakika ve bu maçtaki oyundan taraftar inanılmaz memnun. Mecburi şimdi ara var. Okan hoca için siyah veya beyaz gibi sezon başıyla geldikleri nokta Galatasaray'ın aldığı oyunculara isim olarak zaten bir şey demiyorduk ama bugün kendilerini gösterdiler. Icardı neden ben Inter'de oynadım, PSG gördüm o kadar dedirtti, Beşiktaş maçı ve sonrasında bu maçta. Twitter'da Guti neden TT'ye girdi Icardi'nin asistini görünce anlayacak, Guti de şaşırmıştır şimdi."