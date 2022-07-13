Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların ailelerine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü önünde şehit olanların yakınlarını ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Oğuz, şehit ailelerinin tüm Türk milletinin ailesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemiz, babaları bizim de babamız, evlatları bizim de evladımızdır. Onlar için ne yapsak azdır."

Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri ise gururlu olduklarını ifade etti.

Teröristleri ve terör örgütlerini lanetleyen şehit aileleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin." ifadelerini kullandı.