Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ankara'nın Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan ve 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan'da, akşam namazı sonrası Köprübaşı Camisi yanında toplanan vatandaşlar mehter takımı eşliğinde, sloganlar atarak Milli Egemenlik Alanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen etkinlikler, mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Genç yaşlı çok sayıda Kahramankazanlı, ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve 15 Temmuz 2016'da Kahramankazan halkının verdiği mücadeleyi konu alan sinevizyon gösteriminin ardından Akıncı Üssü önünde şehit olan Kahramankazanlı 9 kişinin ismi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okunarak temsili yoklama yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Oğuz, 6 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "O gecenin kırılma anı, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya, meydanlara inmeye davet etmesi ve milletimizin de bu çağrıya uyarak, korkuyu, ölümü bir kenara bırakarak şehirlerin meydanlarına inmesiydi." dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde darbenin komuta merkezi olduğu anlaşılan Kahramankazan'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde vatandaşların gövdesini siper ettiğini belirten Oğuz, "Evet meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin sayesinde ve Allah'ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi. Zafer aziz milletimizin oldu, Kahramankazanımız işte o gece bütün Türkiye'de verilen destansı mücadelenin sembolleşen ilçesi oldu." diye konuştu.

Sanatçı Turgay Başyayla'nın kahramanlık türküleri söylediği program, selaların okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Kaymakam Abdullah Selim Parlar ile şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

- Gölbaşı

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğinde Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim ve şehitler için duaların okunduğu programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "15 Temmuz, hiçbir zaman unutmayacağımız, unutturmayacağımız, bu devletin bekası, milletin geleceği için hatırlamamız gereken önemli bir gündür." dedi.

Karakaya, hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Allah bu milleti büyük bir işgalden korudu. Bu millet ki 15 Temmuz gecesinde devletine, milletine ve demokrasi ile gelmiş hükümetine sahip çıktı. Bir başka millet yoktur ki üzerine bombalar yağarken, kurşunlar sıkılırken, tanklar yürürken evlerinden sela sesleri ile çıkıp işgale karşı dursun. Bu millet, çıplak elleri ile tankların, kurşunların karşısına siper olarak, şehit olarak, yaralanıp gazi olarak bu işgale 'dur' dedi. Allah bu milletten razı olsun."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Türk milletinin Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirterek, "Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde ve vatan toprağının dört bir yanında büyük bir destan yazdılar, vatan müdafaasını canları ve kanları ile verdiler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilahi dinletisi sunuldu, 15 Temmuz sinevizyon ve mehteran gösterisi yapıldı. Kaya Kuzucu konseri ile devam eden programda vatandaşlar "demokrasi nöbeti" tuttu.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Irkılata, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan da katıldı.

- Beypazarı

Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Oktay Erdoğan, hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsatarak, "Allah bir daha böylesi bir günü bu millete yaşatmasın. Bu millet, 15 Temmuz akşamında, yakın tarihinde görmediği en alçak, en hain ve en sinsi bir hareketin hedefi olmuştur. Türk milleti ve Türk Devleti'nin istiklali ve istikbali, yakın tarihinde bu kadar büyük bir tehlike ile karşılaşmamıştır." dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da "Bu millet, tarihinde görmüş olduğu en büyük ihaneti yaşamıştır. Allah bizlere öylesi bir günü yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler tüm şehitler için dua etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde bayraklarla "demokrasi nöbeti" tuttu.