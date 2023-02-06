Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Türk futbol kulüplerinden art arda paylaşımlar...

Kahramanmaraş’ta Saat 04.17’de, 7.4 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremle ilgili ülke harekete geçti. Spor kulüpleri de yaşanan bu hadisenin ardından paylaşımlarda bulundu.
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