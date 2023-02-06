SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Türk futbol kulüplerinden art arda paylaşımlar...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Türk futbol kulüplerinden art arda paylaşımlar...

06.02.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta Saat 04.17’de, 7.4 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremle ilgili ülke harekete geçti. Spor kulüpleri de yaşanan bu hadisenin ardından paylaşımlarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından spor kulüpleri art arda paylaşımlarda bulundu.

SPOR CAMİASINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

ADANA DEMİRSPOR

ADANA DEMİRSPOR

GAZİANTEP FK

GAZİANTEP FK

İSTANBULSPOR

İSTANBULSPOR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray paylaşım

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu... Açıklamalar peş peşe geldi

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Okan Buruk, maç sonunda transferi açıkladı!

Okan Buruk, maç sonunda transferi açıkladı!

Rıdvan Dilmen iki takım taraftarını da kızdırdı!

Rıdvan Dilmen iki takım taraftarını da kızdırdı!

Özbek'ten şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe'ye yanıt!

Özbek'ten şampiyonluk açıklaması ve Fenerbahçe'ye yanıt!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.