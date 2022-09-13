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Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

13.09.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 45 kovanın sele kapılması nedeniyle çok sayıda arı telef oldu.

Geben Mahallesi'nde sağanağın ardından sel meydana geldi. Fatih Demircioğlu'na ait 220 arı kovanından 45'i sele kapıldı, kovanlardaki arılar telef oldu.

Sağanak sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Andırın Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

Kahramanmaraş'ta 45 arı kovanı sele kapıldı

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sel yağmur Kahramanmaraş arı kovan

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