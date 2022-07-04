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Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

04.07.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı öncesi Bayırbucak Türkmeni 350 aileye bayramlık kıyafet yardımı dağıtıldı.

Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi tarafından Bayırbucak Türkmeni aileler ve çocuklarına bayramlık ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde 350 aileye kıyafet hediye eden ekipler, ailelerin ve çocukların bayramı mutlu geçirmesi için mesai harcıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi Başkanı Fatma Deveboynu, yardımların 11 ilçede eş zamanlı bayram boyunca devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

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