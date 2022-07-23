YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

23.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:22
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:56
Yatsı
21:29
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.