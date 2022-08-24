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Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

24.08.2022 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehit Evliya Mahallesi, Şehit Abdullah Caddesi'nde M.C. pompalı tüfekle daha önceden husumetli olduğu öğrenilen E.G'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.G, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Onikişubat silahlı kavga

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